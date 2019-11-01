عاجل : بيان هام من وزارة الدفاع يكشف اسماء ضحايا الهجوم الصاروخي على مأرب .. قيادات من العيار الثقيل

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اصدرت وزارة الدفاع قبل قليل (السابعة مساءا) بيانا حول الهجوم الذي استهدف مقار تابعة لها في محافظة مأرب.

وفيما لم تحدد الدفاع في بيانها (اطلع عليه مأرب برس) الجهة المسئولة عن الهجوم ولا مكان وقوعه؛ كشفت عن اسماء الضحايا .

وكانت مصادر عسكرية افادت في وقت سابق لمأرب برس ان هجوما صاروخيا استهدف معسكر صحن الجن ومقر قيادة القوات المشتركة بمأرب .

*نص البيان

تنعي قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة إلى شعبنا اليمني العظيم استشهاد عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة في استهداف إجرامي بصاروخ صباح يومنا هذا الأربعاء 13/نوفمبر/2019م.

وقد نتج عن هذا الاستهداف استشهاد ستة من أبطال قواتنا المسلحة البواسل بينهم الشهيد العميد الركن/ سعيد الشماحي، ركن تدريب العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، والعميد الركن/ عبدالرقيب الصيادي، قائد المعسكر التدريبي، والعميد الركن نصر علي الصباحي، وجرح آخرين.

وتأتي هذه الإستهدافات المتكررة وشعبنا الصامد وقواته المسلحة يخوض معركة استعادة الدولة والشرعية، ويقدم التضحيات الغالية في سبيل الوطن.

وتعبر قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة عن الفخر والاعتزاز بأبطال القوات المسلحة البواسل المرابطين في الثغور والمواقع، الذين يقدمون التضحيات ويسطرون البطولات الخالدة في هذه المعركة الوطنية التي فرضت على شعبنا الحر الأبي.

كما تشيد بالانتصارات التي تحرزها القوات المسلحة ضد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مختلف الجبهات والمناطق.

وتؤكد بأن هذه الاستهدافات لن تثني شعبنا وقيادته وقواته المسلحة عن القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية في الذود عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، وأنها ستبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية خيارات شعبنا وتلبية تطلعاته لاستعادة أمنه واستقراره وبناء مستقبله الواعد والمضي بثبات حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة.

وتدعو قيادة وزارة الدفاع شعبنا اليمني لمزيد من التلاحم والالتفاف حول القيادة الشرعية والقوات المسلحة بقيادة فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمواصلة الكفاح والوقوف صفا واحداً في وجه المليشيات المتمردة والجماعات الإرهابية.

وتثمن قيادة وزارة الدفــاع مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني في هذه المعركة المصيرية لصد المؤامرات المتربصة بأمن اليمن والمنطقة.

كما تعبر قيادة وزارة الدفاع عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأسر وذوي الشهداء الأبرار ولجميع منتسبي القوات المسلحة.. مؤكدة أنها ستقوم بواجبها الوطني تجاه أسر الشهداء والجرحى.

سائلين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

النصر لليمن..

ولا نامت أعين الجبناء.

صادر عن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة

الأربعاء: الموافق 13 نوفمبر 2019م