لماذا أغلق تويتر حساب نجل حسن نصر تعرف على نوع الورق المستخدم في طباعة النقود؟ عاجل : بيان هام من وزارة الدفاع يكشف اسماء ضحايا الهجوم الصاروخي على مأرب .. قيادات من العيار الثقيل تعرف على تطبيقات التجسس.. هكذا يتم مراقبتك ومعرفة كل تفاصيل حياتك .. وأين تتم أضخم عمليات المراقبة في العالم .. دبي تحتضن حدث يوصف بأنه الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط .. بحثا عن هوية الامارات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يأمر بتحريك أسطول من الطائرات لنقل جماهير سعودية لهذه المهمة السودان يكشف تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بشأن سد النهضة بواسطة الرعاية الامريكية انفراجة في الأزمة الخليجية مع قطر... هل يجري استثمارها؟ جنرال الحديدة في الرياض .. علي محسن يعرض عليه توجيهات الرئيس والحكومة تحذر وتضع مطلبا مضمون رسالة وصلت من زعيم دولة خليجية الى الرئيس هادي
انطلقت النسخة الخامسة من "أسبوع دبي للتصميم" بالشراكة مع "حي دبي للتصميم"، وتركز هذه النسخة على الهوية التصميمية للإمارات، عبر جهود جهات متنوعة محلية وعالمية تُهتم بالفنون الإبداعية.
وتستمر فعاليات هذا الحدث حتى 16 نوفمبر الجاري في حي دبي للتصميم، ويتضمن الحدث أكثر من 200 فعالية وسط مشاركة 150 جهة من دول وثقافات مختلفة.
ونشر الحساب الرسمي لحكومة دبي عبر "تويتر" فيديو لأسبوع دبي التصميمي معلقا بأنه الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.
وبالتزامن مع أسبوع دبي للتصميم 2019، تنطلق النسخة الافتتاحية من "ترينالي الشارقة للعمارة" يوم 9 نوفمبر 2019 لترسخ من مكانة شهر نوفمبر موعداً سنوياً يسلط الضوء على مشهد التصميم في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.