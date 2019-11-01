دبي تحتضن حدث يوصف بأنه الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط  .. بحثا عن هوية الامارات

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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انطلقت النسخة الخامسة من "أسبوع دبي للتصميم" بالشراكة مع "حي دبي للتصميم"، وتركز هذه النسخة على الهوية التصميمية للإمارات، عبر جهود جهات متنوعة محلية وعالمية تُهتم بالفنون الإبداعية.

وتستمر فعاليات هذا الحدث حتى 16 نوفمبر الجاري في حي دبي للتصميم، ويتضمن الحدث أكثر من 200 فعالية وسط مشاركة 150 جهة من دول وثقافات مختلفة.

ونشر الحساب الرسمي لحكومة دبي عبر "تويتر" فيديو لأسبوع دبي التصميمي معلقا بأنه الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

​وبالتزامن مع أسبوع دبي للتصميم 2019، تنطلق النسخة الافتتاحية من "ترينالي الشارقة للعمارة" يوم 9 نوفمبر 2019 لترسخ من مكانة شهر نوفمبر موعداً سنوياً يسلط الضوء على مشهد التصميم في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.