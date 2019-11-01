ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يأمر بتحريك أسطول من الطائرات لنقل جماهير سعودية لهذه المهمة

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أصدر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أوامر بتحرك 4 طائرات، استعدادا لما سيحدث يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.

​قالت الهيئة العامة للرياضة السعودية، إن ولي العهد السعودي، أصدر توجيها بتأمين 4 طائرات لنقل الجماهير السعودية إلى اليابان، لمساندة فريق "الهلال" خلال مواجهته نادي "أوراوا" الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب سياتاما في العاصمة طوكيو، يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن "توجيه الأمير محمد بن سلمان، جاء لمساندة ممثل الكرة السعودية وتحفيزا للاعبيه من أجل حسم اللقب الآسيوي".

​وأوضحت الهيئة أنها ستتواصل مع إدارة "الهلال"، لوضع الترتيبات اللازمة من قبل النادي الأزرق، لنقل جماهيره إلى اليابان.

وأنهى فريق الهلال مباراة الذهاب في العاصمة الرياض بملعب جامعة الملك سعود، بالفوز بهدف دون رد.

ويحتاج "الهلال" إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي، من أجل حسم اللقب الآسيوي، وفي حالة فوزه سيلعب في كأس العالم للأندية المقامة في قطر.