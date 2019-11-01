جنرال الحديدة في الرياض .. علي محسن يعرض عليه توجيهات الرئيس والحكومة تحذر وتضع مطلبا

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- تغطيات خاصة

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ناقش نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه اليوم الأربعاء في الرياض رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة الفريق المتقاعد ابهيجيت غوها جهود تنفيذ الاتفاق المنبثق عن تفاهمات استوكهولم.

ورحب نائب الرئيس بالفريق غوها، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه بما من شأنه إرساء السلام في الحديدة وإنهاء معاناة مواطنيها.

ونوه نائب الرئيس في اللقاء إلى توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار والوحدات العسكرية المختلفة بتسهيل مهام بعثة الأمم المتحدة والتعاون لما فيه تنفيذ الاتفاق على الرغم من استمرار خروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار وإطلاق الطائرات المسيرة.

وأكد نائب الرئيس على ضرورة اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الاختراقات التي يمارسها الانقلابيون بما من شأنه منع انهيار اتفاق الحديدة ومحاولات إفشاله، معبراً عن تقديره للجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء بعثة الأمم المتحدة.

من جانبه أشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بآليات تثبيت وقف إطلاق النار وخطوات تنفيذ الاتفاق، مؤكداً بذل مختلف الجهود التي من شأنها الإسهام في إرساء السلام والأمن في الحديدة.

حضر الاجتماع اللواء الركن محمد عيضة رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة.

*الحكومة تحذر

الى ذلك طالبت الحكومة اليمنية الشرعية، الأمم المتحدة، بإدانة التصعيد والخروقات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال الأيام الماضية، في محافظة الحديدة غربي البلاد، وقالت إن "التصعيد والخروقات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية غير مبررة ويجب إدانتها بكل صراحة ووضوح" .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الأربعاء، مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، الجنرال أباهيجيت غوها، حيث تم مناقشة مستجدات تنفيذ اتفاق الحديدة والتصعيد الأخير للميليشيات الحوثية في الدريهمي والمخا.

وحذر وزير الخارجية اليمني، من القفز على اتفاق استوكهولم "باعتبار اتفاق الحديدة محطة حقيقية ومؤشرا مهما في طريق السلام المستدام"، بحسب تعبيره.

وشدد على موقف الحكومة حول ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وتنفيذ الانسحابات من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية.

من جانبه، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، حرصه على تحقيق تقدم في عملية السلام وتنفيذ اتفاق الحديدة بما يضمن حرية الحركة للمواطنين وحرية مرور قوافل الإغاثة ومنع كافة أشكال التصعيد، معربا عن شكره للحكومة اليمنية على ما قدمته لبعثة الأمم المتحدة من دعم على مدى الفترة الماضية، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وكان وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، انتقد، تهاون الأمم المتحدة في التعاطي مع انتهاكات وخروقات ميليشيا الحوثي، واتهم الأمم المتحدة بالإحجام عن تسمية وإدانة مليشيات الحوثيين كونهم المتسبب بها.

وأشار، إلى أن عدم تحميل الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي المسؤولية عن هذه الخروقات بشكل صريح وواضح سيتسبب في تمادي وتشجيع الحوثيين على الاستمرار في تعنتهم وانتهاكاتهم.