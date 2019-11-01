مضمون رسالة وصلت من زعيم دولة خليجية الى الرئيس هادي

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

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تسلم الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم الابعاء، رسالة من امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح،تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما تضمنت الرسالة التي سلمها للرئيس، سفير دولة الكويت لدى بلادنا الشيخ علي خالد الجابر الصباح، التهاني والتبريكات بمناسبة التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي استجابة للدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبرعاية من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان.

وأعربت الرسالة عن املها في ان يسهم اتفاق الرياض في تعزيز وحدة الصف والتوصل لحل الخلافات وبما يعزز الامن والاستقرار في اليمن في ظل قيادته الحكيمة.

وعبر الرئيس عن تقديره وامتنانه لجهود الاشقاء في دولة الكويت ودعمهم الدائم لليمن..مؤكداً ان ذلك ليس بجديداً عل الاشقاء في الكويت..محملاً السفير الكويتي نقل تحياته لأخيه امير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الصباح.

من جانبه عبر السفير الكويتي عن سروره بهذا اللقاء..مؤكداً ان الكويت ستظل على الدوام داعمه ومؤيدة لليمن وبما يعزز وحدتها وامنها واستقرارها ولن تدخر جهداً في سبيل تعزيز ذلك ودعم قيادته الشرعية وصولاً الى تحقيق الامن والسلام المنشود.