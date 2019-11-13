آخر الاخبار

مضمون رسالة وصلت من زعيم دولة خليجية الى الرئيس هادي كم أسعار الصرف اليوم؟ عاجل : معلومات جديدة عن الهجوم الصاروخي على مأرب .. استشهاد ضابط رفيع برتبة عميد ونوع الصواريخ المستخدمة ومن أين اطلقت وحصيلة بالضحايا جماعة الحوثي تضع مصير الصحفيين المختطفين في يد قاضي متعصب السفارة السعودية تزف اخبارا سارة بشأن اليمن اتفاق الرياض يتعثر وأبرز بنوده لم ينفذ .. مصادرنا تكشف الاسباب الحقيقية التي منعت رئيس الحكومة من العودة نجاة قائد عسكري كبير يحمل رتبة لواء في الجيش الوطن واستهداف صاروخي لوزارة الدفاع بمارب احذر.. فيس بوك يشغل كاميرا هاتفك سرا  منظمة صدى تطالب الحكومة بسرعة تنفيذ أحكام القضاء بتعويض مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم مصير مجهول ينتظر 3 آلاف أسرة نازحة في الضالع

سبأفون .. أصالة وتواصل

كم أسعار الصرف اليوم؟

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 858

أسعار الصرف اليوم الأربعاء 13-11-2019

الدولار 

شراء 562.5 

بيع 566

السعودي

شراء 148.3 

بيع 148.8

إقراء أيضاً
مضمون رسالة وصلت من زعيم دولة خليجية الى الرئيس هادي
عاجل : معلومات جديدة عن الهجوم الصاروخي على مأرب .. استشهاد ضابط رفيع برتبة عميد
جماعة الحوثي تضع مصير الصحفيين المختطفين في يد قاضي متعصب
السفارة السعودية تزف اخبارا سارة بشأن اليمن
اتفاق الرياض يتعثر وأبرز بنوده لم ينفذ .. مصادرنا تكشف الاسباب الحقيقية التي منعت
نجاة قائد عسكري كبير يحمل رتبة لواء في الجيش الوطن واستهداف صاروخي لوزارة الدف
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس