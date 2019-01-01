عاجل : معلومات جديدة عن الهجوم الصاروخي على مأرب .. استشهاد قائد معسكر برتبة عميد ونوع الصواريخ المستخدمة ومن أين اطلقت وحصيلة بالضحايا

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قُتل 7 عسكريين يمنيين على الأقل، بينهم ضابط برتبة عميد وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف صاروخي من ميليشيات الحوثي استهدف معسكر «صحن الجن» ومقر قيادات القوات المشتركة في مدينة مأرب (شرق اليمن).
وأوضحت مصادر عسكرية واعلامية متطابقة أن ميليشيات الحوثي أطلقت، من مواقع تمركزها في جبل هيلان غرب مأرب ، صاروخين من نوع "أورغان" أطلقتهما، فسقط أحدهما عند المدخل الرئيس للمعسكر في حين سقط الصاروخ الثاني بالقرب من مبنى مقر قيادة القوات المشتركة.
وقالت المصادر أن المحصلة الأولية للهجوم بلغت 7 قتلى، بينهم العميد ركن عبد الرقيب الصيادي، قائد معسكر الثنية - بحسب ما اوردته قناة العربية-، بالإضافة لعشرات الجرحى.
وكانت مصادر عسكرية افادت لمأرب برس بنجاة قائد عسكري كبير يحمل رتبة لواء في الجيش الوطني من عملية اغتيال عبر صاروخ موجه.
وقالت المصادر ان الصاروخ استهدف احد مباني وزارة الدفاع بمأرب وتسبب في سقوط سته قتلى وأثنى عشر جريحا.