جماعة الحوثي تضع مصير الصحفيين المختطفين في يد قاضي متعصب

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أحالت المحكمة الجزائية المتخصصة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، ملف محاكمة الصحفيين المختطفين إلى قاضي متعصب للجماعة بشكل مطلق وفقا لهيئة الدفاع عن المعتقلين.

وقال رئيس الهيئة "عبد الباسط غازي" في منشور بصفحته على "فيس بوك"، إن الهيئة تفاجئت أمس الثلاثاء بإحالة ملف الصحفيين إلى القاضي محمد مفلح المعروف بتعصبه المطلق والمعلن للحوثيين.

وأكد غازي أن هيئة الدفاع تعترض على هذا الاجراء وتطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين نظرا لظروفهم الصحية السيئة والمعرضة حياتهم للخطر.

وطالب المحامي اليمني بإحالة ملفهم الى محكمة الصحافة نظرا لانعدام الاختصاص النوعي للمحكمة الجزائية وانعقاد الاختصاص لمحكمة الصحافة.

ولفت إلى أن تقديم هذا الدفع من قبل الهيئة حق خالص من حقوق الدفاع بموجب توكيل الصحفيين لها في محاضر تحقيقات النيابة.

وأضاف: كما أن للهيئة الحق في أن تقدم الدفع إلى المحكمة المحال اليها ملف القضية ويجب ان تفصل فيه المحكمة من تلقاء نفسها كونه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يمنع القاضي وجوبيا بموجب القانون من الخوض في الموضوع قبل الفصل في الدفع وبحكم مسبب، والا كان حكمه مشوبا بالبطلان قابلا للإلغاء.

وكانت تقارير حقوقية قد أفادت الشهر الماضي أن وضع الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي يتدهور بشكل كبير بعد جراء اصابتهم بأمراض مزمنة.