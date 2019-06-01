السفارة السعودية تزف اخبارا سارة بشأن اليمن

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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بحثت اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن، سبل تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني فيها، بعد مرور أكثر من أسبوع على توقيع "اتفاق الرياض".

جاء ذلك في اجتماع انعقد بالعاصمة السعودية الرياض، حسب تغريدتين للسفارة السعودية باليمن، نشرتهما على حسابها بموقع تويتر، الأربعاء.

وقالت السفارة، إن اللجنة الرباعية الاقتصادية، التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا، عقدت اجتماعا في الرياض على مستوى كبار المسؤولين والسفراء، تم خلاله "الإشادة بتوقيع اتفاق الرياض وضرورة تنفيذه بشكل كامل".

وبحث الاجتماع، حسب المصدر، الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وأهمية تفعيل ما ورد في اتفاق الرياض بشأن إدارة موارد الدولة وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحسين الوضع الاقتصادي، ودعم أداء البنك المركزي.

وتأسست اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن في يونيو/حزيران 2016، من قبل الولايات المتحدة، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات.

ويعاني الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، من تدهور حاد وغير مسبوق، جراء الصراع المستمر للعام الخامس على التوالي، الذي خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حسب توصيفات الأمم المتحدة.