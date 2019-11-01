عاجل.. نجاة قائد عسكري كبير يحمل رتبة لواء في الجيش الوطن واستهداف صاروخي لوزارة الدفاع بمارب احذر.. فيس بوك يشغل كاميرا هاتفك سرا منظمة صدى تطالب الحكومة بسرعة تنفيذ أحكام القضاء بتعويض مؤسسة الشموع وصحيفة أخبار اليوم مصير مجهول ينتظر 3 آلاف أسرة نازحة في الضالع الحوثي يعلن الطوارئ بالحديدة أزمة اليمن على طاولة مجلس الأمن اعلان سعودي رسمي بخصوص مطار عدن تعرف على الامير السعودي الذي تسلم ملف اليمن والمنفذ لاتفاق الرياض دعم أمريكي ألماني للحكومة اليمنية لتنفيذ لإنفاذ «اتفاق الرياض» منتخب مصر يعلن أنباء «غير سارة» عن محمد صلاح
نجى اليوم قائد عسكري كبير يحمل رتبة لواء في الجيش الوطني من عملية اغتيال عبر صاروخ موجه. يعتقد انه أطلق من طائرة لحظة دخوله مقر وزاوة الدفاع بمحافظ مارب في معسكر صحن الجن.
وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان الصاروخ استهدف احد مباني وزارة الدفاع وتسبب في سقوط سته قتلى وأثنى عشر جريحا.
و تضاربت الأنباء حول نوعيةالصارَخ الذي استهدف اليوم مقر وزاوة الدفاع هل هو ناتج عن مقذوف حوثي او صاروخ على غرار الصاروخ الذي استهدف ذات المكان وكان يضم كبار قادة الجيش الوطني. وتبين لاحقا انه صاروخ أمريكي موجه عبر الأقمار الصناعية.