عاجل.. نجاة قائد عسكري كبير يحمل رتبة لواء في الجيش الوطن واستهداف صاروخي لوزارة الدفاع بمارب

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - خاص

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نجى اليوم قائد عسكري كبير يحمل رتبة لواء في الجيش الوطني من عملية اغتيال عبر صاروخ موجه. يعتقد انه أطلق من طائرة لحظة دخوله مقر وزاوة الدفاع بمحافظ مارب في معسكر صحن الجن.

وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان الصاروخ استهدف احد مباني وزارة الدفاع وتسبب في سقوط سته قتلى وأثنى عشر جريحا.

و تضاربت الأنباء حول نوعيةالصارَخ الذي استهدف اليوم مقر وزاوة الدفاع هل هو ناتج عن مقذوف حوثي او صاروخ على غرار الصاروخ الذي استهدف ذات المكان وكان يضم كبار قادة الجيش الوطني. وتبين لاحقا انه صاروخ أمريكي موجه عبر الأقمار الصناعية.