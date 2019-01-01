احذر.. فيس بوك يشغل كاميرا هاتفك سرا 

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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حذّر أحد مستخدمى تطبيق" فيس بوك" على هواتف آيفون من أن الشركة تستخدم سراً كاميرا الهاتف أثناء تصفح النيوزفيد، حسب العربية.

ونَشَر المستخدم الذى يدعى جوشوا مادوكس مقطع فيديو أول أمس الأحد يثبت ما اكتشفه.

وكتب مادوكس فى تغريدة على حسابه فى "تويتر": "وجدت مشكلة متصلة بالخصوصية والأمان فى فيس بوك، فحين يكون التطبيق مفتوحاً، فإنه يستخدم الكاميرا بنشاط، لقد وجدت ثغرة فى التطبيق تسمح لك برؤية الكاميرا، وهى تعمل فى الخلفية أثناء تصفح النيوزفيد.

ونشر مادوكس مقطع فيديو يثبت ما اكتشفه فى تطبيق "فيس بوك" على نظام IOS المشغل لهواتف "آيفون" من شركة "آبل"، ويمكن فى مقطع الفيديو رؤية الكاميرا وهى تعمل فى الخلفية أثناء تصفح التطبيق.

من جهته، قال موقع TNW التقنى إن "النتائج التى كشف عنها مادوكس تتفق مع التجارب التى أجريناها". وأضاف: "على الرغم من أن أجهزة "آيفون" التى تعمل بنظام iOS 13.2.2 تُظهر بالفعل أن الكاميرا تعمل بشكل نشط فى الخلفية، فإن المشكلة لا تواجه مستخدمى التطبيق على نظام التشغيلiOS 13.1.3. . وقد لاحظنا أيضاً أن المشكلة تحدث فقط إذا منح المستخدم تطبيق "فيسبوك" إمكانية الوصول إلى الكاميرا".

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه المشكلة هى "السلوك المتوقع" للتطبيق أو أنها مجرد خطأ فى النسخة الخاصة بنظام IOS من التطبيق، خاصةً أن موقع TNW أكد أن هذه المشكلة ليست موجودة فى نظام "أندرويد".

وبغض النظر عن السبب، فإن هذا السلوك قد يثير قلقاً كبيراً، خاصةً بالنظر إلى سجل "فيس بوك" فى ما يتعلق بخصوصية المستخدمين.