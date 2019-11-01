الحوثيون يقصفون أحياء سكنية بـ«الحديدة»

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قصفت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء أحياء سكنية، جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.
ونقل موقع الجيش "سبتمبرنت" عن مصادر محلية أن مليشيا الحوثي قصفت بقذائف المدفعية، أحياء ومناطق مأهولة في مديرية حيس.
وأوضحت المصادر أن القصف تسبب في إلحاق أضرار بالغة بمنازل المواطنين، وممتلكاتهم الخاصة.
وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، خروقاتها المستمر للهدنة في محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية في المحافظة بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على الحاق اضرار جسمية بمنازل المواطنين ومزارعهم.