عاجل السعودية تنضم إلى الإمارات والبحرين وتقرر المشاركة بكأس الخليج في قطر

الأربعاء 13 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قرراتحاد كرة القدم السعودي المشاركة في بطولة كأس الخليج المقامة بقطرفي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لتنضم إلى كل من الإمارات والبحرين.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادرها، أن منتخبات السعودية والإمارات والبحرين قررت المشاركة في "خليجي 24" بالدوحة.

وأشارت المصادر إلى أن اتحاد كأس الخليج سيعقد اجتماعاً غدا الأربعاء لتحديد موعد إعادة القرعة لتوزيع المنتخبات على مجموعتين.

وكان اتحاد كرة القدم الإماراتي ونظيره البحريني قد قررا المشاركة في بطولة كأس الخليج التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتقام بطولة كأس الخليج 24 في الدوحة بين 24 نوفمبر الجاري و6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأقيمت البطولة الأخيرة في ديسمبر من عام 2017، وتوجت عمان بلقبها عقب التغلب على الإمارات في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وعقد اتحاد كأس الخليج لكرة القدم، في العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مؤتمرا صحافيا لإجراء قرعة منافسات بطولة "كأس الخليج"، في نسختها الـ24، التي تستضيفها قطر بمشاركة 5 منتخبات خلال الفترة من 27 تشرين الثاني/نوفمبر إلى التاسع من كانون الأول/ديسمبر القادمين.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد، "يحتضن استاد خليفة الدولي في السابع والعشرين من الشهر المقبل، انطلاق منافسات بطولة كأس الخليج العربي 24، بمشاركة خمسة منتخبات؛ وتُجرى قرعة البطولة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري".

وفي حين لم يحدد بيان الاتحاد الخليجي المنتخبات المشاركة، لكن وقتها رجح مراقبون أن تلقي الأزمة المتواصلة منذ حزيران/يونيو 2017، بين قطر من جهة وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى بظلالها على مشاركة منتخبات هذه الدول.

وكانت الدول الثلاث قررت عدم المشاركة في "خليجي 23" بين نهاية عام 2017 ومطلع 2018، نظرا لأنها كانت مقررة في قطر