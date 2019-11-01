بعد زيارة بن سلمان لمسقط.. عٌمان تتحدث عن تسوية سياسية شاملة في«اليمن»

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أعلنت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بجهود السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية وما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، وذلك بعد أسبوع من توقيعه.
وقالت الخارجية العمانية في تغريدة على تويتر، أنها "تأمل بأن يمهد ذلك للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة الحالية في اليمن".
وجاء الترحيب العماني بالاتفاق بعد يوم من زيارة نائب وزير الدفاع السعودي والمسؤول عن الملف اليمني، خالد بن سلمان إلى مسقط ولقائه أمس الاثنين، السطان قابوس بن سعيد سطان عمان، وكان سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر من ضمن الوفد السعودي، كما تزامنت الزيارة مع الحديث عن مباحثات سرية بين الحوثيين والسعودية في مسقط.
والأسبوع الماضي، قال مسؤول سعودي كبير إن الرياض تجري محادثات مع الحوثيين في مسعى لإنهاء النزاع في اليمن، وأكد أن بلاده تملك قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016. نحن نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن" حسبما نقلت وكالة فرنس برس.
فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر مقرب من ميليشيا الحوثي تأكيده إجراء محادثات مع السعودية، وقال:إن هناك محادثات "سرية" تجرى بين قيادة الحوثيين ومسؤولين سعوديين رفيعي المستوى في العاصمة العٌمانية مسقط عن طريق وسطاء.
والثلاثاء الماضي وقعت الحكومة اليمنية وما يسمى بالمجلس الانتقالي اتفاقا برعاية السعودية لإنهاء الأزمة بعدن.