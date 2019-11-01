اعتقال أربعة فنانين يتسبب في وقف تصوير مسلسل شهير بدء استقبال طلبات تجديد الاقامات لليمنيين الأمير خالد بن سلمان في مهمة خاصة في عمان خطر جدًا.. لا تتناول العشاء في هذا التوقيت .. ففيه الهلاك بعد دعوة قرقاش.. مسقط تؤكد مساعيها لحوار خليجي إيراني وفاة رجل أثناء صلاة الجمعة فيما انتظر اليمنيون وصوله الى عدن .. معين عبدالملك يظهر من الرياض ويصدر توجيهات وهذا أبرز ما قاله طرق لا تعرفها تساعد على علاج السعال بدون أدوية بعد تركها قناة MBC مذيعة شهيرة تفاجئ الجميع من لندن شاهد : شيخ قبلي يسقط طائرة بدون طيار في اليمن
بدأت بالسفارة اليمنية في كوالالمبور اليوم استلام طلبات اليمنيين المتقدمين لبرنامج تمديد الإقامات بحضور فريق من مصلحة الهجرة الماليزية، بموجب التفاهمات بين السفارة والحكومة الماليزية.
ومن المتوقع ان يستفيد من عملية التجديد قرابة خمسة آلاف مقيم يمني في ماليزيا.
ونوه سفير اليمن في كوالالمبور الدكتور عادل باحميد بالموقف الأخوي والإنساني الذي تبديه الحكومة الماليزية تجاه اليمنيين المقيمين على أراضيها.. مشيراً إلى أن السفارة قد استحدثت العديد من الأنظمة الالكترونية في التواصل مع المواطنين المراجعين للسفارة وتقديم الخدمات القنصليّة لهم.