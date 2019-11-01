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بدء استقبال طلبات تجديد الاقامات لليمنيين

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب
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بدأت بالسفارة اليمنية في كوالالمبور اليوم استلام طلبات اليمنيين المتقدمين لبرنامج تمديد الإقامات بحضور فريق من مصلحة الهجرة الماليزية، بموجب التفاهمات بين السفارة والحكومة الماليزية.

ومن المتوقع ان يستفيد من عملية التجديد قرابة خمسة آلاف مقيم يمني في ماليزيا.

ونوه سفير اليمن في كوالالمبور الدكتور عادل باحميد بالموقف الأخوي والإنساني الذي تبديه الحكومة الماليزية تجاه اليمنيين المقيمين على أراضيها.. مشيراً إلى أن السفارة قد استحدثت العديد من الأنظمة الالكترونية في التواصل مع المواطنين المراجعين للسفارة وتقديم الخدمات القنصليّة لهم.

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