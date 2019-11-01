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الأمير خالد بن سلمان في مهمة خاصة في عمان

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- واس
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استقبل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، ببيت البركة في مسقط، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي.

وتجاهل الاعلام السعودي ايراد أي تفاصيل عن طبيعة الزيارة التي تحدثت بعض المصادر أن ثمة مباحثات مع الحوثيين تجري حاليا في عمان .

حضر المقابلة السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطانـي، والفريق أول سلطان بن محمد النعمانـي وزير المكتب السـلطاني، والوفد المرافق لسمو الضيف.

وكان الأمير خالد بن سلمان قد وصل مسقط، مساء أمس، واجتمع مع بدر بن سـعود بن حـارب الـبوسـعيدي الـوزير الـمسؤول عـن شـؤون الدفاع العماني، وبحثا عـدداً مـن الموضوعات شملت تعزيز الـعلاقـات الـثنائـية بـين الـبلديـن الـشقيقين، والجهود المشـتركـة لحـمايـة أمـن المنطقة، كما تناول اللقاء سبل تعزيـز الجهود المشـتركـة لـمحاربـة التطرف والإرهاب، وسـبل تـدعـيم مـجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والسـفير السعودي بمسقط عيد بن محمد الثقفي، والوفـد الرسمي المرافق لنائب وزير الدفـاع، وعدد من المسؤولين في البلدين.

 
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