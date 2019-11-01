اعتقال أربعة فنانين يتسبب في وقف تصوير مسلسل شهير بدء استقبال طلبات تجديد الاقامات لليمنيين الأمير خالد بن سلمان في مهمة خاصة في عمان خطر جدًا.. لا تتناول العشاء في هذا التوقيت .. ففيه الهلاك بعد دعوة قرقاش.. مسقط تؤكد مساعيها لحوار خليجي إيراني وفاة رجل أثناء صلاة الجمعة فيما انتظر اليمنيون وصوله الى عدن .. معين عبدالملك يظهر من الرياض ويصدر توجيهات وهذا أبرز ما قاله طرق لا تعرفها تساعد على علاج السعال بدون أدوية بعد تركها قناة MBC مذيعة شهيرة تفاجئ الجميع من لندن شاهد : شيخ قبلي يسقط طائرة بدون طيار في اليمن
أكد وزير الطاقة العماني "محمد بن حمد الرمحي"، سعي مسقط لإقامة حوار خليجي مع إيران.
وقال في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر للطاقة في العاصمة أبوظبي "الرمحي" إن "الجلوس مع إيران شيء نعمل عليه منذ فترة ونأمل في حدوثه".
وأضاف، أن "سبيل المضي قدما هو الحوار وقبول وجهات نظر الآخر"، بحسب ما أوردته "العربية".
وفي وقت سابق دعا وزير الدولة ا للشؤون الخارجية، "أنور قرقاش"، إيران، للجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج، للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة.
وحذر "قرقاش" من أن المزيد من التصعيد في تلك المرحلة لا يخدم أحداً، مشيراً إلى أن بلاده تعتقد بأن هناك مجالا لنجاح الدبلوماسية.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.