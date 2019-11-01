وفاة رجل أثناء صلاة الجمعة

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، صورة رجل فارق الحياة أثناء أداء صلاة الجمعة بمسجد بدر بمدينة تطوان المغربية.

وتم استدعاء رجال الأمن الذين حضروا، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة لخضوعه للتشريح الطبي لمعرفة سبب الوفاة، فيما رجح البعض أن يكون سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة.

وحازت الواقعة على انتشار بين النشطاء، مشيرين إلى أن هذا يعد حسن خاتمة داعين للفقيد بالرحمة.