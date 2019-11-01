فيما انتظر اليمنيون وصوله الى عدن .. معين عبدالملك يظهر من الرياض ويصدر توجيهات وهذا أبرز ما قاله

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 669

كان مقررا ان يصل رئيس الحكومة اليمنية الى العاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء، تنفيذا لاتفاق الرياض الذي نص في اول بنوده على عودة معين عبدالملك خلال فترة اقصاها اسبوع من تاريخ التوقيع على الاتفاق ، والتي انتهت اليوم.

وفيما ترقب اليمنيون عودة معين ، ظهر الاخير في الرياض في لقاءين الاول مع السفير الامريكي والثاني مع محافظ يمني.

وقال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، الثلاثاء، أن استمرار النظام الإيراني في دعم الحوثي يتطلب موقفاً دولياً حازماً، لوقف تدخلها في شؤون اليمن والكف عن دعم الميليشيات الانقلابية.

وأوضح خلال لقائه السفير الأميركي لدى اليمن، كريستوفر هينزل، أن الشعب اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، أكثر إصراراً من أي وقت مضى على استكمال جهود استعادة الدولة وإجهاض المشروع الحوثي الإيراني.

وقال إن بلاده "لم ولن تكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الإيراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة".

هذا.. وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من المستجدات على الساحة الوطنية، إضافة إلى اتفاق الرياض والموقف الدولي الداعم لتنفيذه، بما يضمن تسريع استكمال استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.

وأشاد رئيس الحكومة اليمنية، بالموقف الأميركي الحازم تجاه الدور الإيراني التخريبي في اليمن والمنطقة.

ولفت إلى ما تبديه الحكومة من حرص على إحلال السلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً، مقابل استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في التصعيد العسكري بإيعاز من داعميها في طهران.

* توجيهات لمواجهة حمى الضنك!

وفي اللقاء الاخر وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وزارة الصحة والسلطة المحلية بمحافظة تعز، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة مرض حمى الضنك الذي انتشر مؤخرا في تعز.

وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه محافظ تعز نبيل شمسان، على ضرورة معالجة الاسباب التي ادت الى معاودة انتشار حمى الضنك، بما في ذلك الاهتمام بالجوانب البيئية والنظافة والتخلص بشكل آمن من مخلفات القمامة.. مؤكدا اهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية في هذه الظروف، للاهتمام بالجوانب الصحية والبيئية ومختلف الخدمات الاخرى التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية.

واطلع رئيس الوزراء من محافظ تعز، على الأوضاع في المحافظة وسير تنفيذ مشاريع صيانة الطرق التي تربط العاصمة المؤقتة عدن بمدينة تعز، إضافة الى المشاريع المدرجة ضمن خطط الحكومة.