طرق لا تعرفها تساعد على علاج السعال بدون أدوية

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السعال ليس مرضا بحد ذاته وإنما عرض من أعراض المرض، ومشكلة السعال أنه يسبب انزعاجا كبيرا، لكونه في بعض الأحيان يستمر لفترات طويلة جدا، حتى أن بعض الأدوية قد لا تكون فعالة في علاجه.
وعادة ما يظهر السعال بشكل كبير في موسم البرد عندما يصاب المرء بالأنفلونزا أو نزلات البرد، فعادة ما يظهر أيضا السعال كمرافق لأعراض الإصابة بنزلة البرد.
وهناك بعض الطرق الطبيعية التي تخفف من السعال يمكن اتباعها بالمنزل دون الحاجة لأخد الأدوية.
ينصح الأطباء بشرب الكثير من السوائل، فالأنفلونزا أو الزكام، يؤدي لالتهاب الحلق ما يؤدي لظهور السعال، لهذا فشرب السوائل يخفف الكحة في تلك المنطقة بسبب أن السوائل تخفف المخاط.
كما أن السوائل تنعم الأغشية المخاطية كما يمكن شرب الشاي الدافئ مع العسل كونه يساعد على تهدئة الحلق.
وينصح المصابون بالسعال بأخذ حماما ساخنا، لأنه يخفف إفرازات الأنف، كما أن البخار يخفف السعال، كما ينصح باستعمال مرطبات الهواء لتخفيف السعال، فكلما كان الجو جافا كلما كان السعال شديدا.
بالإضافة لكون بخاخات الحمامات والمعطرات تعتبر ضارة لأنها تتسبب في تهيج الجيوب الأنفية المزمنة، كما أنها قد تؤدي للسعال المزمن وذلك راجع لزيادة افراز المخاط، لهذا يجب تجنب المعطرات لتجنب حدوث هذا النوع من الضرر.