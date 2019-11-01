وفاة رجل أثناء صلاة الجمعة فيما انتظر اليمنيون وصوله الى عدن .. معين عبدالملك يظهر من الرياض ويصدر توجيهات وهذا أبرز ما قاله طرق لا تعرفها تساعد على علاج السعال بدون أدوية بعد تركها قناة MBC مذيعة شهيرة تفاجئ الجميع من لندن شاهد : شيخ قبلي يسقط طائرة بدون طيار في اليمن شاهد بالفيديو شاب يمني يطعن ثلاثة ممثلين على خشبة مسرح في الرياض .. وحالة من الفوضى تم الاجواء معارك عنيفة في مأرب والطيران يتدخل روسيا... نهاية الاعتماد على النفط عاجل : وصول دعم عسكري سعودي كبير وضباط فنيين الى عدن ومصادرنا تكشف نوع الدعم ولمن وصل باحث يمني ينال الماجستير بامتياز ولجنة المناقشة تثني عليه وتتمنى أن تستفيد اليمن من رسالته
بعد أن غادرت قنوات mbc ، اضطرتها إلى مغادرة القناة بحجة أخذ استراحة، فاجأت الإعلامية مريم سعيد الجميع بإعلان زواجها من رجل أعمال خليجي في لندن.
وتم الإعلان عن الزواج بعد أسابيع قليلة من خطبتها برجل أعمال خليجي، قال البعض أنه كويتي، واحتفلت بزواجها بحضور أسرتها وأسرة زوجها.
واختفت الإعلامية المغربية منذ بداية العام الحالي بعدما أعلنت مغادرتها من برنامج "تريندينغ" بشكل مفاجئ، لحاجتها أخذ استراحة قصيرة وفق قولها وقتها، مؤكدة انتهاء مشوارها في البرنامج عبر MBC، وجاء ذلك بالتزامن مع تسريب صور فاضحة لها تداولها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.