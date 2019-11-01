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بعد تركها قناة MBC مذيعة شهيرة تفاجئ الجميع من لندن

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات
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بعد أن غادرت قنوات mbc ، اضطرتها إلى مغادرة القناة بحجة أخذ استراحة، فاجأت الإعلامية مريم سعيد الجميع بإعلان زواجها من رجل أعمال خليجي في لندن.

وتم الإعلان عن الزواج بعد أسابيع قليلة من خطبتها برجل أعمال خليجي، قال البعض أنه كويتي، واحتفلت بزواجها بحضور أسرتها وأسرة زوجها.

واختفت الإعلامية المغربية منذ بداية العام الحالي بعدما أعلنت مغادرتها من برنامج "تريندينغ" بشكل مفاجئ، لحاجتها أخذ استراحة قصيرة وفق قولها وقتها، مؤكدة انتهاء مشوارها في البرنامج عبر MBC، وجاء ذلك بالتزامن مع تسريب صور فاضحة لها تداولها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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