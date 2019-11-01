معارك عنيفة في مأرب والطيران يتدخل

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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سقط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بنيران أبطال الجيش الوطني، وطيران تحالف دعم الشرعية، في جبهة صرواح.

وقال مصدر عسكري إن مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية حاولت، فجر اليوم، التسلل إلى مواقع للجيش في صرواح، إلا أن أبطال الجيش الوطني أفشلوا المحاولة وأوقعوا أغلب العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، وأجبروا من تبقى منها على الفرار.

وأكد بأن المعارك تزامنت مع غارات لطيران التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيات الحوثي في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير دبابتين وعربة بي إم بي.