آخر الاخبار

وفاة رجل أثناء صلاة الجمعة فيما انتظر اليمنيون وصوله الى عدن .. معين عبدالملك يظهر من الرياض ويصدر توجيهات وهذا أبرز ما قاله طرق لا تعرفها تساعد على علاج السعال بدون أدوية بعد تركها قناة MBC مذيعة شهيرة تفاجئ الجميع من لندن شاهد : شيخ قبلي يسقط طائرة بدون طيار في اليمن شاهد بالفيديو شاب يمني يطعن ثلاثة ممثلين على خشبة مسرح في الرياض .. وحالة من الفوضى تم الاجواء معارك عنيفة في مأرب والطيران يتدخل روسيا... نهاية الاعتماد على النفط عاجل : وصول دعم عسكري سعودي كبير وضباط فنيين الى عدن ومصادرنا تكشف نوع الدعم ولمن وصل باحث يمني ينال الماجستير بامتياز ولجنة المناقشة تثني عليه وتتمنى أن تستفيد اليمن من رسالته

سبأفون .. أصالة وتواصل

معارك عنيفة في مأرب والطيران يتدخل

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
عدد القراءات 1549

سقط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بنيران أبطال الجيش الوطني، وطيران تحالف دعم الشرعية، في جبهة صرواح.

وقال مصدر عسكري إن مجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية حاولت، فجر اليوم، التسلل إلى مواقع للجيش في صرواح، إلا أن أبطال الجيش الوطني أفشلوا المحاولة وأوقعوا أغلب العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، وأجبروا من تبقى منها على الفرار.

وأكد بأن المعارك تزامنت مع غارات لطيران التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيات الحوثي في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير دبابتين وعربة بي إم بي.

إقراء أيضاً
فيما انتظر اليمنيون وصوله الى عدن .. معين عبدالملك يظهر من الرياض ويصدر توجيهات
شاهد : شيخ قبلي يسقط طائرة بدون طيار في اليمن
شاهد بالفيديو شاب يمني يطعن ثلاثة ممثلين على خشبة مسرح في الرياض .. وحالة من الفو
عاجل : وصول دعم عسكري سعودي كبير وضباط فنيين الى عدن ومصادرنا تكشف نوع الدعم ولمن
شاهد: صور لافتة للقوات اليمنية التي دعمها التحالف وكلفت بحماية 42 منشأة في عدن ول
مهلة معين عبدالملك انتهت والانتقالي يتحدى الجميع ويخرق الاتفاق ومسئول يرد بشأن مو
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس