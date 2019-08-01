عاجل : وصول دعم عسكري سعودي كبير وضباط فنيين الى عدن ومصادرنا تكشف نوع الدعم ولمن وصل

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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وصلت مساء اليوم الثلاثاء شحنة أسلحة متنوعة إلى مطار عدن الدولي برفقة ضباط فنيين من السعودية على متن طائرة نقل عسكرية سعودية عملاقة .

وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس ان الطائرة اقلعت قبل قليل (الخامسة مساءا) بعد إفراغ حمولتها ، وهذه هي المرة الثانية التي تصل فيها اسلحة سعودية ودعم عسكري الى عدن خلال ايام قليلة.

وعلم مأرب برس من مصادره الخاصة إن حمولة الطائرة شملت أسلحة متوسطة ومعدات وأجهزة عسكرية خاصة بقوات الحماية الرئاسية وقاعدة التحالف العسكرية الرئيسية في البريقة.

ووصلت قبل أسبوع الى المطار نفسه طائرة مماثلة نقلت أسلحة وأجهزة ومعدات اتصالات ورادارات لاستكمال تسليح وتجهيز القوات السعودية في عدن وقاعدة العند العسكرية في لحج.