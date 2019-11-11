باحث يمني ينال الماجستير بامتياز ولجنة المناقشة تثني عليه وتتمنى أن تستفيد اليمن من رسالته

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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نال الباحث اليمني نبيل عيفان امس الاثنين 11/11/2019 درجة الماجستير في تكنولوجيا النقل البحري في تخصص عمليات الاسطول البحري والسلامة البحرية بتقدير عام ممتاز من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر، والمعتمدة من الوكالة المركزية الألمانية للتقييم والاعتماد ZEVA .

وكانت الرسالة البحثية للباحث عيفان بعنوان «تطوير أداء الإدارات البحرية في ضوء التشريعات البحرية الدولية الحديثة» تم خلالها دراسة وضع الهيئة العامة للشئون البحرية على مستوى اليمن وفي موانئ البحر العربي اليمنية على وجه الخصوص .

وتكونت لجنة المناقشة من اللواء بحري أحمد جابر نائب وزير النقل المصري سابقا ، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للمساعدات الملاحية وتأمين الملاحة البحرية رئيسا ومناقشا خارجيا، والربان محمود السيد البواب مساعد عميد معهد الدراسات العليا البحرية بالأكاديمية البحرية مشرفا للرسالة، والربان هشام هلال مساعد عميد معهد معهد الدراسات العليا البحرية مناقشا داخليا.

وأثنت اللجنة على الرسالة والباحث معتبرة البحث اضافة علمية في مجال البحث ومرجعا سيستفيد منه الكثير من الباحثين وغيرهم ، متمنين أن تتحول الرسالة الى واقع عملي في اليمن وأن يستفيد قطاع النقل البحري اليمني من المقترحات القيمة التي عرضتها الرسالة .