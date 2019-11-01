إسرائيل تعلن حال الطوارئ وتفتح الملاجئ وتعطل الدراسة

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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري، وحاجز إيرز مع قطاع غزة، فيما أعلنت حالة الطوارئ في المستوطنات الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن قوات الاحتلال أخلت أكثر من 100 عائلة للمستوطنين في غلاف غزة، ويتوقع إجلاء المستوطنين لاحقا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا للرد على اغتيال أبو العطا.
فيما أعلنت ما تسمى الجبهة الداخلية للاحتلال، حالة الطوارئ وبقاء المستوطنين قرب الملاجئ حتى عمق 80 كم من قطاع غزة.
وألغت الجامعة العبرية العملية التعليمية في "رحوفوت" والتي تقع إلى الجنوب من "تل أبيب".
وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) صباح اليوم أن "الجيش عزز قواته وأنه على جهوزية لعدة سيناريوهات هجومية ودفاعية"، فيما يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابنيت) اجتماعا له في تمام الساعة 9 صباحا لمناقشة التطورات.
ولفتت الهيئة إلى أنه تم إغلاق عدة طرق بمستوطنات الغلاف أمام حركة السير وعدة أماكن أمام الزوار، كما أنه تم إيقاف حركة القطارات بين مدينة عسقلان ومستوطنة "سديروت".