المليشيات الحوثية تفرج عن أحد الصحفيين بعد ثلاثة أشهر من اختطافه

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أفرجت مليشيات الحوثي عن الصحفي/ إيهاب الشوافي بعد ثلاثة أشهر من اختطافه وإخفائه من منطقة الحوبان شرق محافظة تعز.
وقال رئيس المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين/ يوسف حازب، إن جماعة الحوثي أفرجت عن الصحفي إيهاب الشوافي بعد ثلاثة أشهر من الاختطاف.
وطالب حازب، جماعة الحوثي، بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المختطفين لديها بدون قيد أو شرط، كما حملها المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.
وتواصل جماعة الحوثي اختطاف أكثر من 15 صحفياً منذ سنوات بينهم عشرة صحفيين للعام الخامس على التوالي.