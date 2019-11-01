أبناء أقليم «سبأ» يعلنون موقفاً موحداً أنتصر للدولة الإتحادية وأغضب فلول «طهران»وهذا موقفهم من إتفاق «الرياض»

الثلاثاء 12 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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عقد مساء اليوم الاثنين اجتماع ضم نخبة من ابناء اقليم سبأ بحضور محافظي مأرب اللواء سلطان العرادة، ومحافظ الجوف اللواء امين العكيمي، و محافظ البيضاء اللواء ناصر الخضر عبدربة السوادي، ومستشار رئيس الجمهورية الشيخ محمد موسى العامري، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون اعادة الاعمار المهندس سيف محسن عبود، والنائب العام الدكتور علي لعوش وعضوي مجلس النواب الشيخ علي عبدربه القاضي و الشيخ جعبل طعيمان، و عضو مجلس الشورى الشيخ علوي الباشا بن زبع والشيخ حسين العجي العواضي محافظ محافظة الجوف سابقا والمحامي محمد ناجي علاو ووكيل اول وزارة الداخلية اللواء محمد بن سالم بن عبود، ووكيل وزارة الخارجية الدكتور منصور بجاش، ووكيل وزارة المالية الاستاذ حسين بن ناصر الشريف والوكيل المساعد لوزارة الإدارة المحلية الشيخ عبدالله القبيسي، ومستشار وزير الدفاع العميد راشد عتيق، ومستشار وزارة الأوقاف الشيخ صالح الانجف، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والمسؤولين من ابناء اقليم سبأ.

وعبر ابناء الإقليم عن شكرهم لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على دعمه للأقاليم وتمسكه بمشروع الدولة الاتحادية الذي ينهي المركزية في السلطة والثروة والتي عانت منها محافظات اقاليم سبأ في السنوات الماضية.

كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على دعمهم اللامحدود للشعب اليمني في كل الجوانب ورعايتهم الكريمة لاتفاق الرياض وتوحيد الصف لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني وتحرير ماتبقى من المحافظات التي مازالت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية. مؤكدين دعمهم الكامل لاتفاق الرياض.

كما اكدوا ابناء الإقليم على تمسكهم بالدولة الاتحادية من سته اقاليم اقليم سبأ احداهما وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والذي ينص على التوزيع العادل في الثروة والسلطة.

كما طالب ابناء الإقليم من رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء الى النظر بأهمية لمطالب ابناء الإقليم والتي همشت وحرمت من ابسط حقوقها وتمثيلها في السلطات العليا والهيئات والبعثات الدبلماسية والمناطق العسكرية والإدارات العامة وغيرها من الحقوق التي كفلها دستور اليمن الاتحادي.

واتفق ابناء الإقليم الحاضرين على رفع التنسيق بين محافظي محافظات الإقليم (مأرب_البيضاء_الجوف) لما فيه من مصلحة الإقليم. مؤكدين ان الإقليم سيظل حاضنه للدولة والشرعية ولكل ابناء الشعب اليمني دون تمييز رافضين النيل من ابناء الإقليم وتضحياتهم الكبيرة والحملات الممولة والمشبوهة التي تستهدف اقليم سبأ ذو التاريخ والحضارة الكبيرة.

وأشار الحاضرين إلى التضحيات التي قدمها ابناء الإقليم خاصة واليمن عامة في الحفاظ على الدولة والجمهورية والوحدة الاتحادية مؤكدين على أهمية الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والتي بدمائهم الطاهرة تم دخر الميليشيا وبناء الدولة ومؤسساتها.

واقر الاجتماع عدد من النقاط الهامة التي تم الاتفاق للرفع بها إلى فخامة رئيس الجمهورية