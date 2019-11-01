ما تفاصيل اللقاء الذي جمع «معين عبد الملك» مع«اللواء العكيمي»بـ«قلب الرياض»..؟

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التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم الاثنين بمحافظ الجوف اللواء امين العكيمي، وخلال اللقاء اطلع اللواء العكيمي رئيس الوزراء على أوضاع المحافظة واحتياجاتها الإنسانية والتنموية، والجهود المبذولة لتثبيت الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة وتلبية احتياجات المواطنين فيها.
كما اطلع رئيس الوزراء على مستوى تقدم العمل في بناء وتهيئة وتطوير هيئة مستشفى الجوف العام.
من جانبه أشاد رئيس الوزراء بدور المحافظة في التصدي لمليشيا الحوثي الانقلابية وما قدمته من تضحيات واستقبالها لأعداد كبيرة من النازحين، وشدد على ضرورة وضع خطط للتطوير الحضري للمدينة بما يستجيب للزيادة السكانية في المدينة ومتطلبات التنمية، وإعطاء التعليم أولوية قصوى والتسريع بأعمال ترميم المدارس في المحافظة،
وأشار الى أن الحكومة لديها رؤية لربط محافظة الجوف بمحطة مأرب الغازية لتحسين خدمة الكهرباء في المحافظة.
حضر اللقاء أنيس باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء.