الرئيس ”هادي“ يشيد بتأهل منتخبنا الوطني الى نهائيات كأس آسيا

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أشاد الرئيس عبدربه منصور هادي، بالنتائج الإيجابية التي حققها منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت سن 19 عاماً وتأهله الى نهائي كأس آسيا للشباب 2020 التي ستقام في اوزباكستان وذلك بعد فوزه على سيرلانكا وتركمانستان وتعادله ايجاباً مع قطر.

وأكد الرئيس على ضرورة مواصلة هذه الإنجازات وتحقيق النتائج الإيجابية ورفع اسم اليمن عالياً في مختلف المحافل الدولية، موجهاً وزارة الشباب والرياضة تقديم كافة أوجه الدعم للرياضة والرياضيين في مختلف الألعاب.

وهنأ الرئيس الجهازين الفني والإداري واللاعبين بهذا الاستحقاق الرياضي، وقيادة وزارة الشباب والرياضة والاتحاد اليمني لكرة القدم بهذا الاستحقاق الرياضي الذي ظهر به المنتخب في هذه التصفيات رغم الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها بلادنا.