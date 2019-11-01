  إضراب جزئي في أحد مطارات الخليج.. وتهديدات بإيقاف حركة الطيران

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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نفذت نقابة العاملين في الطيران المدني بالكويت إضرابا جزئيا عن العمل اليوم الاثنين، للمطالبة بما يعرف بـ"البدل الموحد" لجميع العاملين.

وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية تجمعت أعداد من موظفي إدارة الطيران في ساحة بمطار الكويت لمدة ساعة واحدة، من العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة بالتوقيت المحلي، وارتدى بعضهم شارات مكتوب عليها "إضرابنا من أجل حقوقنا".

​من جانبه قال جابر العازمي، رئيس نقابة العاملين في الطيران المدني إن النقابة اقترحت أن تكون جميع هذه البدلات تحت مسمى البدل الموحد بعد فشل إدارة الصحة المهنية ودراسة ديوان الخدمة المدنية لمدة 4 سنوات، "حيث قدمنا مقترحا يتضمن جداول بالمبالغ التي ستصرف لكل موظف حسب درجته الوظيفية ولكن لم تتم الاستجابة".

وتابع "البدل الموحد ليس مطلبا بل حق لجميع موظفي الطيران المدني، حيث أنه تم صرف بدل الخطر لعدد قليل يصل الى 120 شخصا فقط من أصل 4500 موظف، بل أنه رغم الموافقة لم يتم الصرف حتى الآن".

وأكد العازمي على أنهم يملكون عضوية في الاتحاد الدولي لعمال النقل و"دائما ندعمهم ويدعموننا فيما يخص حقوق الموظفين، وفي أي إضراب نقدم عليه يتم تزويدنا من قبلهم بالقوانين، وهذه ليست شكوى على الدولة".