بن عطية في محافظة الجوف يتفقد دور القران الكريم ويزور جامعها الكبير

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 329

تفقد اليوم وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية خلال زيارته الميدانية لمحافظة الجوف دار القرآن الكريم بالمحافظة وسير العمل فيها بعد أن دمرته المليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية..

كما قام معالي وزير الأوقاف بزيارة الجامع الكبير بالحزم بعد اكتمال ترميمه, وهو جامع يستوعب أكثر من ألف مصلي..

وفي الزيارة أشاد وزير الأوقاف بدور محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي في دعم مكتب الأوقاف بالمحافظة, ودور مكتب الأوقاف , وكل العالمين على جهودهم .