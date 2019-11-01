هذه خسائر أغنى رجال العالم خلال عام (أرقام)

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انخفض عدد أصحاب المليارات في العالم بواقع 57 مليارديرا، بعد نمو في تعدادهم على مدار خمس سنوات سابقة.
وبحسب ما نقلت شبكة "سي أن أن"، عن إحصائيات جديدة للبنك السويسري "يو بي اس"، وبمراجعة من شركة مراجعة الحسابات "بي دبليو سي"، فإن ثروة أصحاب المليارات حول العالم، انخفضت في العام 2018، بواقع 4.3 بالمئة، أي ما يعني 388 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه عدد أصحاب المليارات حول العالم انخفض إلى 2101 شخصا.
وأرجع التقرير سبب الانخفاض الملحوظ، إلى أحداث اقتصادية ومالية، أثّرت على ثروات أغنياء العالم، إضافة إلى تقلبات السوق.
ونوه التقرير، إلى أن مليارديرات آسيا تأثروا بشكل كبير، إذ شهدت ثرواتهم أكبر نسب تراجع في العالم، لتنخفض قيمة المليارديرات الصينيين الصافية بنسبة 12.3% عند قياسها بالدولار الأمريكي.
وبحسب "سي أن أن"، فإن التقرير ينص على أن حوالي نصف هذا الانخفاض يعود إلى انخفاض قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي.
وبرغم الانخفاض الكبير، إلا أن قارة آسيا لا تزال تحتفظ بأكبر عدد من أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في الصين حيث ارتفع تصنيف المليارديرات بسرعة كبيرة على مدى السنوات الـ5 الماضية، ليصبحوا ثاني أكبر مجموعة من المليارديرات بعد أمريكا الشمالية.
ورغم الخسائر العالمية، حقق المليارديرات في الأمريكيتين أفضل أداء في العام الماضي، إذ ارتفع عدد المليارديرات في الولايات المتحدة بفضل النجاحات التي حققتها صناعة التكنولوجيا. وقد بلغ عدد المليارديرات في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة 89 مليارديراً مقارنة بـ70 مليارديراً في العام 2017، بحسب "سي أن أن"