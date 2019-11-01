المغربي زياش يخطف الأنظار بلفتة إنسانية في هولندا

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مارب

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خطف الدولي المغربي حكيم زياش ، نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي الأنظار بعد لفتته الانسانية تجاه مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مواجهة الفوز على أوتريخت 4-1 ضمن منافسات الجولة 13 في الدوري الهولندي.

وظهر زياش في مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يلبي نداء أحد المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة المتواجدين في ملعب "يوهان كرويف أرينا"، حتى يقدم له قميصه هدية والتقط معه صورة تذكارية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر"، مع اللفتة الإنسانية التي قام بها اللاعب البالغ 26 عاما، واعتبره البعض مثالا جيدا للاعبين تجاه جماهير أنديتهم.

وفاز أياكس على ضيفه أوتريخت برباعية نظيفة، ليعزز صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم، برصيد 35 نقطة من 11 انتصارا وتعادلين وسجل خال من الهزائم حتى الآن.