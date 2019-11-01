”حرب اليمن وصلت إلى نهايتها“.. اعتراف سعودي يبشر اليمنيين المغربي زياش يخطف الأنظار بلفتة إنسانية في هولندا شاهد بالصوت والصورة : وقفة غاضبة أمام مقر التحالف وانتهاك اماراتي لكل قيم الانسانية قائد مقاومة الجوف يوجه رسالة تحذيرية لـ”هادي“ و”علي محسن“.. ”نصيب المحافظة من محاصصتكم او التمرد على سلطتكم“ الميسري يصدر توجيهات هامة ويدعو القوات الى اليقظة ورفع الجاهزية أكثر من 3 مليون مشاهدة خلال أقل من ساعة .. شاهد الإعلان الترويجي لمسلسل قيامة عثمان أردوغان يحذر إيران ... وطهران تعتبره تحذيراته مهمة في زيارة غير معلنة .. المسئول عن ملف اليمن يصل دولة خليجية ويلتقي أرفع مسئول عسكري فيها حزب الله يوجه دعوة عاجلة .. للحكومة اللبنانية وشباب الثورة انتقال مركز عمليات الحوثيين من صعدة وصنعاء .. مسئول يكشف من أين تدار الحرب ومهمة خطيرة تنفذها إيران
خطف الدولي المغربي حكيم زياش ، نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي الأنظار بعد لفتته الانسانية تجاه مشجع من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مواجهة الفوز على أوتريخت 4-1 ضمن منافسات الجولة 13 في الدوري الهولندي.
وظهر زياش في مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يلبي نداء أحد المشجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة المتواجدين في ملعب "يوهان كرويف أرينا"، حتى يقدم له قميصه هدية والتقط معه صورة تذكارية.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر"، مع اللفتة الإنسانية التي قام بها اللاعب البالغ 26 عاما، واعتبره البعض مثالا جيدا للاعبين تجاه جماهير أنديتهم.
وفاز أياكس على ضيفه أوتريخت برباعية نظيفة، ليعزز صدارته للدوري الهولندي لكرة القدم، برصيد 35 نقطة من 11 انتصارا وتعادلين وسجل خال من الهزائم حتى الآن.