شاهد بالصوت والصورة : وقفة غاضبة أمام مقر التحالف وانتهاك اماراتي لكل قيم الانسانية

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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طالبت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً بمحافظة عدن مجددا، اليوم الاثنين، بالكشف عن مصير أبنائهم المخفيين منذ ثلاثة أعوام.

وكشف بيان (وصل مأرب برس) صادر عن وقفة نظمت اليوم امام مقر التحالف ، ان هناك أكثر من 37 مخفي لا يعلم مصيرهم ولا أوضاعهم الصحية، ما اعتبرته الرابطة انتهاك لكل قيم الإنسانية.

واضاف البيان «إننا أمهات المختطفين ومن أمام مقر التحالف نطالب كل الجهات الحكومية والرسمية والحقوقية الإهتمام بقضية أبنائنا وألا تذهب هذه القضية أدراج الرياح في ظل الأوضاع المتغيرة في البلاد، فأمهات وذوي المختطفين والمخفيين قسراً ستظل تطالب بحقوق أبنائها حتى ينالوا حريتهم الكاملة».

وللامارات سجون سرية في عدن تديرها ولا تخضع للسلطات المحلية وفيها عشرات المختطفين والمخفيين ، ومن ابرز تلك السجون ، سجن بئر احمد سيء الصيت.

#حرية_ولدي_أولا