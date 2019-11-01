الميسري يصدر توجيهات هامة ويدعو القوات الى اليقظة ورفع الجاهزية

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري اليوم الاثنين، قوات الأمن برفع الجاهزية واليقظة الأمنية واستمرار وتطوير اداء منتسبي الأمن والشرطة خاصة في المنافذ والمعابر التابعة لمحافظة المهرة (اقصى شرق اليمن).

واطلع الوزير الميسري خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً بقيادات الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة بحضور وزير الدولة اللواء محمد كدة، والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر، والوكيل المساعد للمحافظة زين العابدين خودم، ومدير عام شرطة المحافظة العميد مفتي صمودة، وقيادات مختلف الأجهزة الأمنية، على مستوى الأداء الأمني والخطط التطوير للجنة الأمنية بالمحافظة والاحتياجات المختلفة من اجل الارتقاء بالأداء الامني وتعزيز الحالة الامنية.

واستمع الميسري من قادة الأجهزة الأمنية إلى الاحتياجات والصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية في المحافظة.

ووجه الميسري باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات وتوفير الاحتياجات المطلوبة لما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء الأمني.

وأشاد الوزير الميسري بجهود الاجهزة الامنية لتعزيز الامن والاستقرار بالمحافظة.. مشددا على ضرورة تكاتف الجهود ورفع مستوى الأداء واستباب الامن والاستقرار.

والميسري هو الوزير الوحيد الذي يمارس مهامه من داخل اليمن وعقد اكثر من لقاء ،بعد توقيع اتفاق الرياض وزار قبل ذلك ومعه وزير النقل ، محافظات عدة كحضرموت وشبوة ومأرب والمهرة مؤخرا.