أكثر من 3 مليون مشاهدة خلال أقل من ساعة .. شاهد الإعلان الترويجي لمسلسل قيامة عثمان

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حقق الإعلان الترويجي للمسلسل المرتقب "المؤسس عثمان" مشاهدات قياسية، بعد ساعات على طرحه.
المسلسل الذي من المتوقع أن يتم عرض الحلقة الأولى منه، في العشرين من تشرين ثاني/ نوفمبر، حقق إعلانه الترويجي نحو 3 مليون مشاهدة بعد نحو ساعة فقط من نشره على حساب منتج العمل "محمد بوزداغ"، وبطل المسلسل "بوراك أوزجفيت".
وبحسب صحف تركية، فإنه من المتوقع أن يتم عرض حلقة من المسلسل في كل أربعاء، أسبوعيا.
ومن المتوقع أن ينافس المسلسل على قائمة الأكثر مشاهدة في تركيا.
وتدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، والذي يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية، بحسب سيناريو المسلسل، الذي يأتي استكمالا لمسلسل "أرطغرل".
ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم.