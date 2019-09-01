في زيارة غير معلنة .. المسئول عن ملف اليمن يصل دولة خليجية ويلتقي أرفع مسئول عسكري فيها

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أجرى نائب وزير الدفاع السعودي والمسؤول عن ملف اليمن، خالد بن سلمان، الإثنين، مباحثات مع وزير دفاع سلطنة عمان بدر البورسعيدي، في إطار زيارة غير معلنة لمسقط.
ووفق حساب "التوجيه المعنوي" التابع لوزارة الدفاع العمانية على موقع "تويتر": "وصل اليوم الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي إلى العاصمة العمانية مسقط".
وأضاف: "عُقدت بمقر وزارة الدفاع ظهر اليوم جلسة مباحثات رسمية" بين الطرفين.
ولم يعلن المصدر تفاصيل اللقاء، غير أن مسقط معروفة بأنها أبرز وسطاء الملف اليمني، كما يُسند لخالد بن سلمان مسؤولية الملف اليمني، وينسب له إنهاء أزمة الحكومة اليمينة ومايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوما إماراتيا، والتي توجت مؤخرا باتفاق الرياض، وفق تقارير إعلامية.