حزب الله يوجه دعوة عاجلة ..  للحكومة اللبنانية وشباب الثورة

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

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دعا "حزب الله" إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة والتعاون لمعالجة الأزمة في لبنان.

وأكد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش، أن "الحزب من موقعه السياسي والتمثيلي والمقاوم، منحاز بالضرورة إلى كل دعوة إصلاح أو تغيير لمواجهة الفساد أو لمعالجة المشاكل الحياتية"، مشددا على أن "أي إصلاح أو تغيير لا يمكن أن يتم بمعزل عن الآليات الدستورية"، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف: "هل يكفي أن نكون فقط في الشارع لنمارس الصراخ، أم ينبغي أن يتحول هذا الاحتجاج إلى حركة مطلبية هادفة تعكس نفسها في إعادة تكوين السلطة وبناء الدولة؟"، مشددا على أن "المطلوب هو الإسراع في تشكيل حكومة دون إملاءات خارجية وارتهان لضغوطات خارجية".

بدوره، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "لبنان بحاجة إلى حكومة قادرة ومنتجة تعمل على مدار الساعة لمواجهة الأزمات المالية والاقتصادية"، مشددا على أن "لبنان يحتاج إلى تعاون جميع المخلصين، ولا أحد يستطيع اليوم أن يعالج الأزمة بمفرده أيا كان موقعه أو حجمه السياسي".

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كلمة بشان التطورات السياسية في لبنان.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.