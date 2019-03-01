دولة اوروبية تمنع وزير يمني من دخول اراضيها والأخير يعلق

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال وزير يمني اليوم الاثنين ان فرنسا منعت منحه تأشيرة دخول الى اراضيها لحضور مؤتمر عالمي ، دون الاشارة الى الاسباب.

وبحسب ما ورد في خبر قصير «رصده مأرب برس» على صفحة وزير التربية والتعليم في اليمن على الفيسبوك ؛ فإن مصادر أكدت أن السفارة الفرنسية رفضت منح وزير التربية والتعليم اليمني د. عبدالله لملس تأشيرة دخول إلى الأراضي الفرنسية.

وكان من المقرر أن يتوجه الوزير لملس إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، لانتخاب نائب رئيس للمؤتمر العام لليونيسكو.

وأبدى الوزير استياءه من الموقف الفرنسي، الذي قال انه يسيء إلى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويقف حائلا دون مد جسور التواصل والتعاون بين بلادنا والمنظمات الدولية التي تعمل على تطبيع الأوضاع في اليمن، التي تعيش أوضاعا سياسية معقدة وتعاني من تبعات تلك الأوضاع على الجوانب الإنسانية المختلفة.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يمنع فيها وزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية من دخول الأراضي الفرنسية، حيث منعت فرنسا عام ٢٠١٧م الوزير من الدخول إليها ،من دون ذكر الأسباب.