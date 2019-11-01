السعودية تعلن عن مرحلة مفصلية في تاريخ اليمن حزب العدالة بتركيا يعلن عن "تغييرات كبيرة" قبل مؤتمره العام ليفربول يسحق مانشستر سيتي ويحتفظ بصدارة البطولة العيسي يبارك تأهل منتخب الشباب للنهائيات الآسيوية ويكرم كل لاعب وعضو ب3500 دولار سخط شعبي واسع في صنعاء من بذخ الحوثيين في المناسبات الدينية حرب عالمية قد تشتعل قريبا وقائد عسكري بريطاني يحذر أمهات المختطفين تحمل الحوثيين مسؤولية حياة ابنائهن المعتقلين اتفاق الرياض ـ بداية النهاية لحرب اليمن أم دخول في نفق آخر؟ رئيس هذه الدولة يعلن إستقالته بعد موجة احتجاجات شديدة هكذا يتم اختراق "واتساب" و"تليغرام" عبر التطبيقات الضارة
قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الأحد، إن اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية ومايسمى الانتقالي الجنوبي "يمهد لمرحلة مفصلية من تاريخ البلاد".
جاء ذلك، خلال ورشة العمل المشتركة بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، بحضور رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وعدد من الوزراء والشخصيات.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شهدت العاصمة السعودية الرياض مراسم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بعد موجة من التوتر في المحافظات الجنوبية.
وحسب الاتفاق، سيتم إدراج المجلس الانتقالي في المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب. ووضع جميع القوات العسكرية تحت وزارة الدفاع وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، كما سيشارك المجلس ضمن الحكومة اليمنية المرتقبة.
وسيتم تعيين الحكومة خلال 30 يوماً، حسب اتفاق الرياض، وسيعود رئيس الحكومة الحالية معين عبدالملك الأسبوع الجاري إلى عدن لتفعيل مؤسسات البلاد.
ويشمل الاتفاق عودة جميع القوات، التي تحركت إلى محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب 2019 - إلى مواقعها السابقة، وتوحيد القوات وضمها لوزارة الدفاع وتوزيعها تحت إشراف مباشر من التحالف بقيادة السعودية.