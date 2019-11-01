السعودية تعلن عن مرحلة مفصلية في تاريخ اليمن

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الأحد، إن اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية ومايسمى الانتقالي الجنوبي "يمهد لمرحلة مفصلية من تاريخ البلاد".

جاء ذلك، خلال ورشة العمل المشتركة بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، بحضور رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وعدد من الوزراء والشخصيات.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شهدت العاصمة السعودية الرياض مراسم توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بعد موجة من التوتر في المحافظات الجنوبية.

وحسب الاتفاق، سيتم إدراج المجلس الانتقالي في المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب. ووضع جميع القوات العسكرية تحت وزارة الدفاع وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، كما سيشارك المجلس ضمن الحكومة اليمنية المرتقبة.

وسيتم تعيين الحكومة خلال 30 يوماً، حسب اتفاق الرياض، وسيعود رئيس الحكومة الحالية معين عبدالملك الأسبوع الجاري إلى عدن لتفعيل مؤسسات البلاد.

ويشمل الاتفاق عودة جميع القوات، التي تحركت إلى محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب 2019 - إلى مواقعها السابقة، وتوحيد القوات وضمها لوزارة الدفاع وتوزيعها تحت إشراف مباشر من التحالف بقيادة السعودية.