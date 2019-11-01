الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، الاثنين، أن المرحلة المقبلة "ستشهد تغييرات كبيرة داخل الحزب قبيل المؤتمر العام الكبير المزمع عقده في العام 2021". وفي تصريحات لقناة (إن تي في) المحلية –قال إركان كان ديمير نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إنه "قبيل انعقاد المؤتمر العام للحزب سنشهد تغيرات تشمل بعض الولايات والمقاطعات داخل البلاد".

وذكر أنه "من المنتظر أن تجرى تغييرات في بعض المناصب في الأيام المقبلة في حزب العدالة والتنمية الذي سيبدأ أعمال المؤتمر السابع". وأشار المسؤول بالحزب الحاكم، إلى أن "هذا المؤتمر يختلف عما قبله، ونحن بحاجة لتحديثات جديدة داخل الحزب بعد الانتخابات، والأيام المقبلة ستشهد تغييرات مهمة،

وهناك عدد من الاستقالات، وسيستقيل البعض من مناصبهم الحالية، وسيتم تكليفهم بمناصب أخرى، وسنرى وجوها جديدة في المناصب داخل الحزب". وشدد كان ديمير على أنه "يجب البحث عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الاستقالات داخل الحزب، وأي استقالات متوقعة، ويجب تقييمها في إطار عملية التجدد في الحزب".

ولفت إلى أن الحزب "سيعمل على زيادة نسبة النساء الأعضاء في داخله، وسيكون المؤتمر المقبل الذي سينعقد عام 2021 هو الأكبر".

وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من 970 مؤتمرا محليا داخل الولايات في نيسان/أبريل 2020، فيما ستبدأ المؤتمرات الكبرى لكل محافظة في الأول من حزيران/يونيو المقبل، والتي ستنتهي في 27 تموز/ أيلول المقبل.