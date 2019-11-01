ليفربول يسحق مانشستر سيتي ويحتفظ بصدارة البطولة

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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ابتعد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على خصمه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب"آنفيلد"، ضمن مباريات الأسبوع 12 في البطولة.

وسجل فابينيو الهدف الأول لليفربول في الدقيقة السادسة من المباراة من تسديدة خارج منطقة الجزاء بينما عزز محمد صلاح النتيجة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 13 برأسية، قبل أن يسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثالث.

وسجل البرتغالي برناردو سيلفا هدف سيتي الوحيد في الدقيقة 78 لكن الضيوف لم يقدموا العرض المنتظر في ظل أداء باهت من جانبهم وسيطرة شبه كاملة من أصحاب الأرض.

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ويعد الفوز هو الحادي عشر لليفربول محليا هذا الموسم بينما تعادل الفريق مع مانشستر يونايتيد ولم يخسر أي مباراة حتى الآن، ليحافظ الفريق على صدارة الدوري برصيد 34 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي في المركز الثاني، بينما تراجع مانشستر سيتي صاحب اللقب خلال الموسمين الماضيين إلى المركز الرابع.

وقال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول لبي بي سي "يالها من مباراة يتوجب عليك أن تقدم أداء استثنائيا لوكنت ترغب في الفوز على فريق بحجم مانشستر سيتي، ولقد كنا في قمة التركيز".

وأضاف "عندما زاد سيتي من سيطرته على الكرة في آخر 15 دقيقة من المباراة كان الضغط كبيرا علينا، ولكن عندها رأينا جودة لاعبينا وتركيزهم وهو ما حسم الأمر، لقد قدم لاعبونا 75 دقيقة من الأداء المذهل".

من جانبه قال بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لبي بي سي "لقد خسرنا، كنا نرغب في الفوز لكن على أي حال يجب أن نستريح الآن ونستعد لمباراتنا المقبلة أمام تشيلسي".

وأضاف "لقد قدمنا أداء رائعا، ولم أشاهد الكثير من الفرق التي جاءت غلى هذا الملعب وقدمت اداءا مماثلا، لقد سجل ليفربول من أول تسديدة على المرمى ورغم ذلك قدمنا مباراة ممتازة".

واختتم غوارديولا تصريحاته قائلا "هناك حاليا 3 فرق تمتلك حظوظا أكثر منا للفوز باللقب ولكن لازلنا في نوفمبر لذا دعونا ننتظر ونرى ماذا سيحدث".

ويلتقي ليفربول في الجولة المقبلة بكريستال بالاس على ملعبه في لندن بينما يستضيف السيتي تشيلسي في مانشستر.