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العيسي يبارك تأهل منتخب الشباب للنهائيات الآسيوية ويكرم كل لاعب وعضو ب3500 دولار

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- خاص
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بارك الشيخ أحمد صالح العيسي انجاز لاعبي منتخب الشباب لكرة القدم بالتأهل إلى نهائيات آسيا وما اهدوه للجماهير والشعب اليمني من فرحة كبيرة  

وهنأ اللاعبين في اتصال هاتفي عقب المباراة وأكد تكريمه بمبلغ 3500 لكل لاعب ولكل عضو في الجهازين الفني والإداري والبعثة تحفيزاً وتشجيعاً لهم ولما قدموه من مستويات في التصفيات الآسيوية بالفوز على منتخبي تركمانستان وسيرلانكا والتعادل مع منتخب قطر

وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على مستوياتهم وتطويرها وتجاوز أي سلبيات ليكونوا خير سفراء لليمن وللكرة اليمنية في النهائيات الآسيوية

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