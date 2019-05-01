ليفربول يسحق مانشستر سيتي ويحتفظ بصدارة البطولة العيسي يبارك تأهل منتخب الشباب للنهائيات الآسيوية ويكرم كل لاعب وعضو ب3500 دولار سخط شعبي واسع في صنعاء من بذخ الحوثيين في المناسبات الدينية حرب عالمية قد تشتعل قريبا وقائد عسكري بريطاني يحذر أمهات المختطفين تحمل الحوثيين مسؤولية حياة ابنائهن المعتقلين اتفاق الرياض ـ بداية النهاية لحرب اليمن أم دخول في نفق آخر؟ رئيس هذه الدولة يعلن إستقالته بعد موجة احتجاجات شديدة هكذا يتم اختراق "واتساب" و"تليغرام" عبر التطبيقات الضارة تحذير من النظر بالعين... حدث فلكي نادر في سماء هذه الدولة العربية غدا أول تعليق من «معين عبد الملك»بشأن الحدث الذي اسعد اليمنيين من أقصاه الى أقصاه
بارك الشيخ أحمد صالح العيسي انجاز لاعبي منتخب الشباب لكرة القدم بالتأهل إلى نهائيات آسيا وما اهدوه للجماهير والشعب اليمني من فرحة كبيرة
وهنأ اللاعبين في اتصال هاتفي عقب المباراة وأكد تكريمه بمبلغ 3500 لكل لاعب ولكل عضو في الجهازين الفني والإداري والبعثة تحفيزاً وتشجيعاً لهم ولما قدموه من مستويات في التصفيات الآسيوية بالفوز على منتخبي تركمانستان وسيرلانكا والتعادل مع منتخب قطر
وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للحفاظ على مستوياتهم وتطويرها وتجاوز أي سلبيات ليكونوا خير سفراء لليمن وللكرة اليمنية في النهائيات الآسيوية