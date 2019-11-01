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رئيس هذه الدولة يعلن إستقالته بعد موجة احتجاجات شديدة

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس اليوم (الأحد) استقالته بعد موجة احتجاجات شديدة على إعادة انتخابه لولاية رابعة مستمرة منذ ثلاثة أسابيع.

 

وقال موراليس (ستون عاماً) عبر التلفزيون «استقيل من منصبي كرئيس».

 

ويحكم موراليس بوليفيا منذ 2006 وكان الجيش والشرطة طالباه في وقت سابق بالتنحي.

  
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