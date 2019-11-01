رئيس هذه الدولة يعلن إستقالته بعد موجة احتجاجات شديدة هكذا يتم اختراق "واتساب" و"تليغرام" عبر التطبيقات الضارة تحذير من النظر بالعين... حدث فلكي نادر في سماء هذه الدولة العربية غدا أول تعليق من «معين عبد الملك»بشأن الحدث الذي اسعد اليمنيين من أقصاه الى أقصاه إنجاز ميداني جديد لقوات الشرعية بـ«الجوف» أزمة مشتقات نفطية جديدة تعصف بـ«صنعاء» إختتام دورة تدريبية في مجال «حقوق الإنسان» بـ«مأرب» انجاز جديد يفرح كل اليمنيين رسالة خطية من أمير الكويت للملك سلمان .. بعد تفاؤل حل الازمة الامارات تعلن الحرب على تركيا عبر الدراما التاريخية ومسلسل ممالك النار يبتلع 40 مليون دولار
رغم أن تطبيقَي المراسلة "واتساب" و"تليغرام" معروف عنهما تشفيرهما القوي للرسائل، لكن ذلك لا يعني أنهما يتمكنان دائماً من حفظ الملفات التي على هاتفك بأمان.
فبحسب ما نشر موقع صحيفة "ذا فيرج"، في عدد سابق، يشرح باحثون من "سيمانتيك"، وهي شركة أمريكة مختصة بأمن المعلومات، كيف يمكن للمتسللين استخدام تطبيق ضار يرسلونه للمستخدم، ومن خلاله يقتحمون ملفات وسائط "واتساب" و"تليغرام".
في نظام "أندرويد" تتعامل التطبيقات مع الذاكرة الداخلية أو الخارجية لحفظ الوسائط مثل الصور وملفات الصوت، ويقوم واتساب تلقائياً بتخزين الوسائط من خلال وحدة تخزين خارجية، في حين يقوم تِليغرام بذلك عندما يتم تمكين ميزة "حفظ إلى معرض" الخاصة بالتطبيق.
وفقاً للباحثين، فإنه يمكن استخدام البرامج الضارة المزودة بخاصية الوصول إلى التخزين الخارجي، للوصول إلى ملفات الوسائط لتطبيقي واتساب وتلِيغرام.