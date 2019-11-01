الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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رغم أن تطبيقَي المراسلة "واتساب" و"تليغرام" معروف عنهما تشفيرهما القوي للرسائل، لكن ذلك لا يعني أنهما يتمكنان دائماً من حفظ الملفات التي على هاتفك بأمان.

فبحسب ما نشر موقع صحيفة "ذا فيرج"، في عدد سابق، يشرح باحثون من "سيمانتيك"، وهي شركة أمريكة مختصة بأمن المعلومات، كيف يمكن للمتسللين استخدام تطبيق ضار يرسلونه للمستخدم، ومن خلاله يقتحمون ملفات وسائط "واتساب" و"تليغرام".

في نظام "أندرويد" تتعامل التطبيقات مع الذاكرة الداخلية أو الخارجية لحفظ الوسائط مثل الصور وملفات الصوت، ويقوم واتساب تلقائياً بتخزين الوسائط من خلال وحدة تخزين خارجية، في حين يقوم تِليغرام بذلك عندما يتم تمكين ميزة "حفظ إلى معرض" الخاصة بالتطبيق.

وفقاً للباحثين، فإنه يمكن استخدام البرامج الضارة المزودة بخاصية الوصول إلى التخزين الخارجي، للوصول إلى ملفات الوسائط لتطبيقي واتساب وتلِيغرام.