تحذير من النظر بالعين... حدث فلكي نادر في سماء هذه الدولة العربية غدا

الإثنين 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تستعد سماء الأردن غدا الإثنين لحدث فلكي نادر يتمثل بعبور كوكب عطارد قرص الشمس، فيما يحذر من رصد عبور كوكب عطارد من خلال العين المجردة بسبب خطر أشعة الشمس على العين.

وبحسب "عمون" الأردنية، ذكر رئيس قسم الأهلة والمواقيت في دائرة الإفتاء الفلكي الأردني عماد مجاهد فإن الحدث الذي ستشهده المملكة سيتكرر سنة 2032 .

وبين مجاهد، أن كوكب عطارد سيعبر الجزء الشرقي من قرص الشمس في تمام الساعة 2:35 بتوقيت الأردن أي بعد آذان العصر بمدة 17 دقيقة، ثم ينتصف العبور أي يصبح كوكب عطارد في منتصف قرص الشمس في تمام الساعة 4:36 مساء أي قبل غروب الشمس بمدة 10 دقائق، وعليه وبما أن الشمس تغيب بعد ذروة العبور بعشر دقائق يعني أن العبور ينتهي في سماء المملكة عند غروب الشمس، وعليه يستغرق العبور في سماء المملكة مدة 2 ساعة و4 دقائق.

وأضاف مجاهد أنه لا يجوز رصد عبور كوكب عطارد من خلال العين المجردة بسبب خطر أشعة الشمس على العين، كما أن النظارات الشمسية لا تفيد أبدا في رصد العبور إضافة لخطر النظر بواسطتها إلى الشمس مباشرة، حيث أن كوكب عطارد صغير جدا ويحتاج إلى تلسكوب فلكي مزود بفلتر خاص لحماية العين من أشعة الشمس، حيث يظهر عطارد على شكل نقطة صغيرة سوداء تعبر أمام قرص الشمس.

ومنذ أيام، نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، تأكيده أن هذه الظاهرة تسمى فلكيا بالعبور، وفي حين أنه لا يمكن مشاهدة هذه الظاهرة بالعين المجردة إلا أنه يمكن مشاهدتها بالتلسكوبات الصغيرة، مشددا على ضرورة استخدام مرشح شمسي خاص، لأن النظر مباشرة نحو الشمس قد يؤدى لفقدان النظر الدائم.

وقال عودة: "سيبدأ العبور الساعة 12:35 صباحا بتوقيت غرينتش، وسيصل إلى الذروة الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وسينتهي الساعة 6:40 مساء بتوقيت غرينتش. لتكون مدة العبور خمس ساعات ونصف. ولأن كوكب عطارد عبارة عن قرص وليس نقطة، فإن قرص كوكب عطارد في هذا العبور يحتاج إلى دقيقة و41 ثانية ليدخل أو يخرج من الشمس كاملا".