أول تعليق من «معين عبد الملك»بشأن الحدث الذي اسعد اليمنيين من أقصاه الى أقصاه

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- سبأ

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بارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك،اليوم الأحد تأهل المنتخب الوطني للشباب إلى نهائيات كأس آسيا للشباب اوزباكستان 2020، بعد ادائه الفني والكروي الرائع، الذي استحق عليه بجدارة هذا التاهل، عقب فوزه على تركمانستان وسريلانكا وتعادله مع قطر.

وهنّأ رئيس الوزراء الجهاز الفني لمنتخب الشباب واللاعبين بهذا الأداء الرائع والمشرف للكرة اليمنية ، مشيداً بالمستوى الفني والكروي الذي قدمه منتخب الشباب خلال المباريات وتأهله إلى نهائيات كأس آسيا ورفعهم أسم الجمهورية اليمنية عاليا رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن.

وعبر عن شكره وتقديره لرئيس ومدرب وأعضاء المنتخب الوطني للشباب فردا فردا، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود والعطاء من اجل رفعة اليمن .

ونقل الدكتور معين عبدالملك، خلال اتصالات هاتفية اجراها بقيادة وزارة الشباب والرياضة وبعثة المنتخب، تهاني الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى إدارة ولاعبي المنتخب بمناسبة هذا التأهل، الذي اسعد جماهير اليمن من أقصاه الى أقصاه في هذه الظروف الاستثنائية من تاريخ الوطن، وتوحدت قلوبهم ومشاعرهم لمساندة المنتخب.. منوها بالحضور الجماهيري المساند للمنتخب والهتافات المعبرة عن حب بلدهم واعتزازهم بنجومهم الشباب الذين لم يخيبوا أملهم وقدموا أداء عكس قدراتهم العالية لتحقيق الغايات والطموحات مهما كانت الظروف والتحديات.

وتأهل المنتخب اليمني لكرة القدم اليوم الاحد الى نهائيات كأس اسيا للشباب العام القادم في اوزباكستان بعد ان ضمن المركز الثاني في مجموعته بعد قطر.

وتعادل اليمن مع قطر قبل قليل 1-1 ليتساوى المنتخبان في عدد النقاط (7) وتصدرت قطر بفارق الاهداف .

ويتأهل الى النهائيات اول كل مجموعة(11 مجموعة في التصفيات) اضافة الى افضل اربع منتخبات حلت في المركز الثاني.

وفاز شباب اليمن في مباراتهم الاولى في التصفيات التي اقيمت بقطر ، على تركمانستان 2-1 ثم على سريلانكا في المباراة الثانية 3-0 وتعادل مع قطر 1-1.

وكان المنتخب اليمني اقرب للفوز واضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني. وتقدمت قطر نهاية الشوط الاول وسجل احمد ماهر هدف التعادل لليمن بداية الشوط الثاني .