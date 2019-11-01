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إنجاز ميداني جديد لقوات الشرعية بـ«الجوف»

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، مواقع جديدة في مديرية خب والشعف، شرقي محافظة الجوف.

   

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"عن مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 101 مشاه العميد محمد بن راسيه قولة إن قوات الجيش حررت جبل صبرين وجبل "أم الحجار" ومواقع أخرى في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف.

 

وأكد العميد بن راسيه، أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية.

 

ولفت إلى أن الفرق الهندسية لقوات الجيش تمكنت من نزع شبكات ألغام واسعة كانت قد زرعتها المليشيا في محاولة منها لمنع تقدم قوات الجيش الوطني، في الجبهة.

  
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