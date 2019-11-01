أزمة مشتقات نفطية جديدة تعصف بـ«صنعاء»

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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أفادت مصادر محلية اليوم الاحد بان العاصمة صنعاء تشهد أمة مشتقات نفطية مفتعلة من قبل الحوثيين تسببت بإغلاق العديد من محطات الوقود.

وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»على ان العديد من محطات الوقود قد اغلقت ابوابها امام سائقي السيارات منذ ظهر اليوم.

وأوضحت المصادر بأنّها شاهدت طوابير طويلة امام محطات الوقود بصورة مفاجئة بعد ان كانت مادة الوقود متوفرة خلال الـ 24 الساعة الماضية في جميع المحطات.

وقالت المصادر على ان المليشيات الحوثية هي من تقف وراء الأزمة الجديدة في المشتقات النفطية وذلك بهدف استعادة النشاط لدى السوق السوداء الحوثية لتعويض النقص المالي التي تم اهداره خلال فعاليتها الطائفية.