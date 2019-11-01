إختتام دورة تدريبية في مجال «حقوق الإنسان» بـ«مأرب»

الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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برعاية مؤسسة سد مأرب للتنمية الإجتماعية MDF اختتمت مبادرة الوعي القانوني وبالتعاون مع الجمعية العلمية بمستوى رابع بكلية الشريعة والقانون اليوم الاحد الدورة التدريبية الأولى والتي كانت حول "حقوق الإنسان"

وتعد هذه الدورة هي الأولى من نوعها في مجال حقوق الإنسان داخل جامعة إقليم سبأ ، واستهدفت الدورة طلاب كلية الشريعة والقانون ، حيث تعرف من خلالها الطلاب على القانون الدولي الإنساني ، وعلى آلية عمل المحاكم الدولية ، وأساسيات حقوق الإنسان العشرة ، كما تطرق مدرب الدورة الدكتور *عمار البخيتي* لآليات تنفيذ حقوق الإنسان والمعوقات التي تواجه تنفيذ تلك الحقوق .

ودشنت الدورة بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور *علي سيف الرمال* وحضور طلاب من مختلف الأقسام.

وفي نهاية الدورة شكر رئيس مبادرة الوعي القانوني الطالب علاء دينيش كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة التدريبية ، كما شكر زملائه الطلاب على حضورهم و حرصهم على الإستفادة من هذه الدورة التدريبية متمنيا للجميع دوام التفوق والنجاح .