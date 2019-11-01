أزمة مشتقات نفطية جديدة تعصف بـ«صنعاء» إختتام دورة تدريبية في مجال «حقوق الإنسان» بـ«مأرب» انجاز جديد يفرح كل اليمنيين رسالة خطية من أمير الكويت للملك سلمان .. بعد تفاؤل حل الازمة الامارات تعلن الحرب على تركيا عبر الدراما التاريخية ومسلسل ممالك النار يبتلع 40 مليون دولار الرئيس هادي يحشد عشرين دولة من دول مجموعة الـ20 ويدعوهم لدعم تنفيذ اتفاق الرياض من محور بيحان وزير الأوقاف يشيد ببطولات الجيش الوطني واتفاق الرياض قطر تفجر مفاجئة كبيرة حول أهم مشاريعها في مصر وهكذا دافعت القاهرة عن مصالحها مع الدوحة الرئيس هادي يكشف مصدر سر تفاؤله بنجاح اتفاق الرياض لسفراء دول مجموعة العشرين .. حركة النهضة تدفع بالشيخ راشد الغنوشي إلى أهم منصب الجمهورية التونسية
برعاية مؤسسة سد مأرب للتنمية الإجتماعية MDF اختتمت مبادرة الوعي القانوني وبالتعاون مع الجمعية العلمية بمستوى رابع بكلية الشريعة والقانون اليوم الاحد الدورة التدريبية الأولى والتي كانت حول "حقوق الإنسان"
وتعد هذه الدورة هي الأولى من نوعها في مجال حقوق الإنسان داخل جامعة إقليم سبأ ، واستهدفت الدورة طلاب كلية الشريعة والقانون ، حيث تعرف من خلالها الطلاب على القانون الدولي الإنساني ، وعلى آلية عمل المحاكم الدولية ، وأساسيات حقوق الإنسان العشرة ، كما تطرق مدرب الدورة الدكتور *عمار البخيتي* لآليات تنفيذ حقوق الإنسان والمعوقات التي تواجه تنفيذ تلك الحقوق .
ودشنت الدورة بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور *علي سيف الرمال* وحضور طلاب من مختلف الأقسام.
وفي نهاية الدورة شكر رئيس مبادرة الوعي القانوني الطالب علاء دينيش كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة التدريبية ، كما شكر زملائه الطلاب على حضورهم و حرصهم على الإستفادة من هذه الدورة التدريبية متمنيا للجميع دوام التفوق والنجاح .